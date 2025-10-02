Luis Miguel reaparece con gran cambio y enamorado de su novia española

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor mexicano Luis Miguel sigue viviendo mágicos momentos con su novia española, Paloma Cuevas. Y es que, la diseñadora se ha convertido en alguien muy importante en la vida del intérprete de “Culpable o no”, acompañándolo en conciertos, salidas y viajes por diversos lugares del mundo.

Recientemente, el artista reapareció en las redes sociales luciendo totalmente radiante y llevándose muchos comentarios de halagos por la cara de feliz, enamorado y dichoso con la que posa al lado de Paloma.

Un sol totalmente renovado

Moncho Moreno, estilista del conocido “Sol de México”, es quien ha revelado una imagen y hablado en un programa de entretenimiento mexicano de todo lo nuevo que ha realizado con el artista para que luciera muy bien.

El profesional de la belleza ha descrito a Luis Miguel como un hombre “coqueto”, que le gusta lucir muy limpio y acompañar sus cortes de cabello con la piel bronceada.

“Le encanta ese volumen en su cabello, la sensación de control. Mantener ese cabello frondoso y bonito es muy importante, hay que hacerlo muy bien para que en sus conciertos aguante bien. Le gusta cuidarse también su cuero cabelludo, se pone sus vitaminas, se cuida a profundidad, le gusta tener el cabello perfecto", comentó Moreno.

Paloma la gran felicidad de Miguel

En la fotografía que corre como arroz en el internet “Luismi”, aparece sonriente, como siempre vestido de negro y sosteniendo el hombro de su pareja, con quien hace días fue captado cenando un Madrid, España.

El padre de la influencer de moda Michelle Salas, desde que se encuentra con Paloma proyecta un aire de estabilidad y madurez, que enamora a sus fanáticas de todo el mundo.