Salma Hayek se despide de Giorgio Armani y revive su noche con Luis Miguel

El 4 de septiembre de 2025, el mundo de la moda se tiñó de nostalgia. La actriz veracruzana, Salma Hayek, rindió un emotivo homenaje al recientemente fallecido diseñador Giorgio Armani, acompañado de una cápsula del pasado que hizo latir más fuerte el corazón de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, Salma inició su homenaje, al que le agregó unas fotos junto a Luis Miguel en 1997, con estas conmovedoras palabras: “Amado por tantos, el gran Giorgio Armani continúa su legado en un reino diferente”.

Giorgio Armani creyó en Salma antes que Hollywood

Años antes de convertirse en un ícono de Hollywood, Salma enfrentó puertas cerradas. Sin embargo, Armani fue el primero en tenderle la mano con un vestido que no fue solo ropa, sino una puerta abierta a la visibilidad internacional.

“Fue la primera vez que presenté en los Premios Oscar, no había muchas personas que quisieran vestirme porque no era muy conocida. Estoy muy agradecida con el señor Armani por apoyarme en los inicios de mi carrera” recordó ella.

La imagen elegida para el homenaje fue todo un regreso al pasado glamouroso. La celebridad deslumbró en 1997 con un vestido lencero color marfil cubierto de lentejuelas, sandalias satinadas y un clutch tono champagne.

El toque final fue una tiara que, pese al temor inicial de su equipo de hacerla el centro de burlas, se convirtió en un ícono de estilo, celebrada incluso por Mick Jagger, quien llamó para elogiarla.

Un detalle imposible de ignorar: Luis Miguel en la red carpet

La publicación incluyó una joya que no pasó desapercibida: una fotografía de Salma Hayek junto a Luis Miguel, su compañero de gala en aquella noche de ensueño. Él, impecable en esmoquin y pajarita; ella, radiante en su atuendo Armani, luciendo una elegancia que trascendió décadas.

Pese a los rumores iniciales, ambos aclararon en su momento que solo había amistad, pero, el nivel de complicidad sí fue inolvidable.