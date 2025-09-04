Farándula

Giorgio Armani: la enfermedad que enfrentó en sus últimos días

Pese a su hospitalización, el diseñador trabajó por su reconocida marca hasta su último suspiro. Murió acompañado de sus familiares 

Por Bárbara Chirino
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 01:47 pm
Giorgio Armani: la enfermedad que enfrentó en sus últimos días
Giorgio Armani / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

En un emotivo comunicado esta mañana, la casa Armani anunció el fallecimiento de su fundador, Giorgio Armani, a los 91 años, dejando un profundo vacío en el mundo del entretenimiento en general.

NOTAS RELACIONADAS

El diseñador murió pacíficamente en su hogar en Milán, rodeado de sus seres queridos, tras un corto periodo de convalecencia por una enfermedad no especificada.

Giorgio Armani: una leyenda de la moda contemporánea

Desde su emblemática fundación en 1975, Armani revolucionó el estilo con su característico esmoquin sin forro y siluetas relajadas, combinando la sobriedad italiana con un refinado minimalismo.

Inspirado por el prestigio de la alta costura y la comodidad del prêt-à-porter, vistió a estrellas de Hollywood como Richard Gere en American Gigolo, impulsando su icónica línea masculina.

Ampliando su imperio hacia perfumes, mobiliario, restaurantes, hoteles y una franquicia deportiva, la prestigiosa EA7 Emporio Armani Milano, su visión empresarial lo convirtió en uno de los diseñadores más rentables e influyentes del mundo.

A pocos días de lanzar una celebración por los 50 años de su firma durante la Semana de la Moda de Milán, Armani falleció antes de contemplarla, dejando una marca imborrable en la moda y cultura global.

El último capítulo

Aunque el comunicado oficial guardó discreción, se sabe que Armani estuvo alejado de los desfiles de junio por un problema de salud no revelado. Algunas fuentes indican que enfrentó una infección pulmonar que complicó su recuperación en los últimos meses, aunque no se ha confirmado públicamente.

Pese a ello, fue capaz de seguir trabajando hasta sus últimos días como director creativo y CEO de su imperio.

Su patrimonio se estimaba en más de 10 mil millones de dólares, consolidando su estatus como uno de los diseñadores más exitosos financieramente.

El funeral contará con una cámara ardiente abierta al público los días 6 y 7 de septiembre en el Armani/Teatro de Milán, seguida de una ceremonia privada según sus deseos.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Julio Rodríguez Carreras
Jueves 04 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula