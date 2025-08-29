Consulado de España en Caracas anuncia nueva herramienta para solicitar nacionalidad por Ley de Nietos

El Consulado de España en Caracas anunció que habilitará una nueva herramienta virtual para la solicitud de citas previas que permiten gestionar la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática (LMD), conocida popularmente como “Ley de Nietos”. La información fue difundida mediante un comunicado, donde destaca que la iniciativa estará disponible desde la última semana de agosto.
“Actualmente, al intentar reservar cita a través de la plataforma en uso, puede aparecer el mensaje ‘Calendario cerrado’. Esto significa que no hay citas disponibles en ese momento. No obstante, cada mañana el calendario se actualiza y pueden producirse cancelaciones, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad de forma regular”, expresó.
Quienes deseen sus citas previas deberán ingresar en la plataforma, hacer clic en el botón de “Consulados Honorarios”, y serán reflejadas las opciones en el calendario.
Extensión de plazo para las solicitudes
En julio de 2024, el Consejo de ministros aprobó un plazo para la extensión de solicitud de la nacionalidad, con la finalidad de garantizar la atención oportuna y eficaz. Hasta el 22 de octubre de 2025, serán canalizados los requerimientos pendientes y los nuevos.
Requisitos para exigir la nacionalidad española por la Ley de Nietos
Para tramitar la nacionalidad española por la Ley de Nietos los solicitantes deberán:
-
Completar y firmar el formulario anexo I (disponible en Internet).
-
Presentar la hoja de declaratoria de datos. Puede ser hecha a mano con letra molde o en computadora.
-
Original y Copia de la Cédula de Identidad o Pasaporte.
-
Original de la Partida de Nacimiento expedida por el Registro Civil venezolano (apostillada y con fecha de emisión de máximo cinco años antes de la entrega de documentos).
-
Original de la partida de nacimiento del padre, madre, abuelo o abuela, con orígenes españoles.
-
Copia autenticada de un documento que valide la identidad de los progenitores del solicitante. Además, puede tener a la mano la original y la fotocopia será sellada en el Consulado al gestionar su solicitud.
-
En caso de que el solicitante sea nieto de españoles debe añadir una copia u original de la partida de nacimiento del padre o madre de quien lo tramita. También, es fundamental anexar una copia del certificado de bautismo junto a la certificación negativa del registro civil.
-
Si el padre, madre, abuelo o abuela son originarios españoles pero nacidos en Venezuela debe entregar la partida de nacimiento apostillada de estos.
-
(2) Dos fotografías del solicitante (reciente, de frente y con fondo blanco). El tamaño es de 3 por 4 centímetros.