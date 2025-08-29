Consulado de España en Caracas anuncia nueva herramienta para solicitar nacionalidad por Ley de Nietos

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de España en Caracas anunció que habilitará una nueva herramienta virtual para la solicitud de citas previas que permiten gestionar la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática (LMD), conocida popularmente como “Ley de Nietos”. La información fue difundida mediante un comunicado, donde destaca que la iniciativa estará disponible desde la última semana de agosto.

“Actualmente, al intentar reservar cita a través de la plataforma en uso, puede aparecer el mensaje ‘Calendario cerrado’. Esto significa que no hay citas disponibles en ese momento. No obstante, cada mañana el calendario se actualiza y pueden producirse cancelaciones, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad de forma regular”, expresó.

Quienes deseen sus citas previas deberán ingresar en la plataforma, hacer clic en el botón de “Consulados Honorarios”, y serán reflejadas las opciones en el calendario.

Extensión de plazo para las solicitudes

En julio de 2024, el Consejo de ministros aprobó un plazo para la extensión de solicitud de la nacionalidad, con la finalidad de garantizar la atención oportuna y eficaz. Hasta el 22 de octubre de 2025, serán canalizados los requerimientos pendientes y los nuevos.

Requisitos para exigir la nacionalidad española por la Ley de Nietos

Para tramitar la nacionalidad española por la Ley de Nietos los solicitantes deberán: