Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 1 de septiembre

Comienza el última mes de temporada regular en las Grandes Ligas y un venezolano tomará la responsabilidad desde el montículo. Luis García firmará su regresa a MLB y será el encargado de abrir el compromiso por los Astros de Houston, en la jornada de este lunes 1 de septiembre.

El lanzador venezolano volverá a subirse en el morito de Las Mayores por primera vez desde mayo 2023, cuando tuvo su última aparición. Los siderales activarán al serpentinero para el último de una serie de cuatro compromisos contra los Angelinos de Anaheim.

García regresa a la acción desde 2023 tras someterse a la cirugía Tommy John. Previo a su primera presentación después de dos años, el nativo de Bolívar tuvo una preparación en las Ligas Menores, donde dejó récord de 0-2, 38 ponches, siete boletos, WHIP de 1.17 y una efectividad de 3.30 en 30.0 innings lanzados. Además de eso, los bateadores rivales para .246 de average en ocho aperturas.

El bolivarense no lanza en las Grandes Ligas el 1 mayo de la temporada 2023. En aquella participación, el venezolano dejó récord de dos victorias y par de reveses, 31 abanicados, 10 pasaportes y una efectividad de 4.00 en seis juegos iniciados antes de someterse a la operación Tommy John.

Durante su proceso de rehabilitación, Luis García tuvo una inconvenientes que retrasaron su retorno a MLB con la franquicia tejana. El derecho regresa en una situación apremiante para los Astros, que se encuentran batallando por el primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana. Previo a la jornada de este lunes por la noches, el equipo de Joe Espada apenas tenía una ventaja de 2.0 juegos de los Marineros de Seattle.

El diestro volverá a mover sus estadísticas en Las Mayores con su presentación ante los Angelinos de Anaheim. De por vida, el abridor cuenta con marca de 28 victorias y 19 reveses, 364 ponches, WHIP de 1.16 y una ERA de 3.61 en 69 presentaciones.