Estos son los mejores abridores que entrarán en la agencia libre este 2025

Múltiples estrellas se preparan para definir su futuro de cara a la próxima campaña 2026 de las Grandes Ligas, debido a que algunos ingresarán de forma indefinida a la agencia libre.

De hecho, nombres como Kyle Tucker (Cachorros de Chicago), Kyle Schwarber (Filis de Filadelfia), Vladimir Guerrero Jr (Azulejos de Toronto), Marcell Ozuna (Bravos de Atlanta) y otros jugadores destacados, son parte de este grupo.

Los mejores abridores disponibles

El reto para algunos conjuntos, de cara a la próxima zafra, será extender su vínculo con sus íconos o aprovechar las mejores piezas disponibles en el mercado de cambios.

Cabe destacar que, la agencia libre iniciará 5 días después de que culmine la Serie Mundial. Por lo tanto, se espera que en noviembre inicien las negociaciones y anuncios.

Sin embargo, antes de que llegue la fecha, ya se conocen algunos de los abridores que podrían ser de gran aporte para cualquier rotación en Major League Baseball (MLB) en el 2026, una vez culmine esta campaña y deban -posiblemente- cambiar de equipo.

*Framber Valdez (Astros de Houston)

*Brandon Woodruff (Cerveceros de Milwaukee)

*Dylan Cease (Padres de San Diego)

*Michael King (Padres de San Diego)

*Shane Bieber (Azulejos de Toronto)

*Zac Gallen (Cascabeles de Arizona)

*Ranger Suárez (Filis de Filadelfia)

*Lucas Giolito (Medias Rojas de Boston)

*Merrill Kelly (Rangers de Texas)

*Chris Bassitt (Azulejos de Toronto)