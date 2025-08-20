Esto mostró el estudio médico sobre “lesión” de Vladímir Guerrero Jr. (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El primera base dominicano de los Toronto Blue Jays, Vladímir Guerrero Jr., despertó las alarmas de los fanáticos canadienses luego de que abandonara el juego de este domingo ante los Piratas de Pittsburgh debido a molestias en su pierna izquierda.

En primera instancia, el manager de Toronto, John Schneider, había anunciado que debían esperar los resultados de la resonancia magnética. Este lunes, recibieron buenas noticias.

Lesión de Guerrero

Este lunes, los Azulejos de Toronto dieron a conocer que el análisis de resonancia magnética reveló “solo inflamación” en el tendón de la corva izquierda de Guerrero, por lo que el inicialista será evaluado en calidad de “día a día”, según explicó el manager John Schneider.

Vladímir Guerrero Jr. ha estado viviendo un gran momento últimamente. Llegó a esta serie contra los Piratas con promedio de .333 y OPS de 1.012 en los últimos 40 encuentros desde principios de julio, incluyendo nueve cuadrangulares y 24 impulsadas.

Tras finalizado el encuentro del domingo, el timonel expresó, en una reunión con periodistas, que a estas alturas de la temporada “todos estamos un poco cansados” y que no quiere perder al jugador por mucho tiempo.

“Confío en él, y él se conoce muy bien a sí mismo”, agregó Schneider. “No podemos permitirnos perderlo por un período prolongado, así que también fue en parte por precaución”.

El jugador de 26 años ha demostrado una gran resistencia a lo largo de su carrera, perdiéndose solo 13 partidos en las últimas seis temporadas. Nunca ha estado en la lista de lesionados en sus siete años de carrera.