Niurka Marcos anuncia la fecha de su boda con su novio 20 años más joven

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y vedette cubana Niurka Marcos ha confirmado la fecha de su matrimonio con su pareja, Bruno Espino. A sus 57 años, la polémica figura le ha dado una nueva oportunidad al compromiso tras una polémica separación con su ex Juan Osorio.

Marcos, se encuentra a menos de un año de dar el "sí, quiero", pues la ceremonia está programada para el 1 de agosto de 2026. La noticia fue revelada en una entrevista para TvyNovelas, donde la artista expresó el profundo significado que este evento tiene en su vida.

Pese a haber caminado al altar en ocasiones anteriores, asegura que vive esta etapa con el mismo entusiasmo y nerviosismo que si fuera la primera vez.

"Claro como si fuera la primera vez, porque es una relación diferente, con matices diferentes", compartió.

Compromiso entre Niurka Marcos y Bruno

"Él no solo es el hombre para mi intimidad, es mi compañero de vida, el hombre que me enseñó a direccionarme por lo perdida que me encontró con las malas relaciones, la falta de credibilidad, como había perdido la fe en las relaciones de pareja”, comentó la famosa sobre su relación.

A pesar de la diferencia de edad, ambos han sabido acoplarse y llevar el noviazgo con madurez. Niurka Marcos, de 57 años, y Bruno Espino, de 37, consolidaron su compromiso en abril de 2025, cuando el modelo le propuso matrimonio durante una transmisión del reality show “La Casa de los Famosos All Star”, de Telemundo,.