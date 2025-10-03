Autoridades vinculan a Anuel AA con el tiroteo contra el Choliseo de Puerto Rico

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Puerto Rico abrió una investigación por un violento tiroteo contra la fachada del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en Hato Rey, durante la madrugada de este viernes 3 de octubre.

El incidente dejó cientos de casquillos de bala en la escena, ha puesto en alerta a las autoridades, que no descartan una posible vinculación con el reguetonero Anuel AA.

Anuel AA vinculado al incidente

Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó a los medios de comunicación que el artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, está en el centro de las pesquisas.

"En esta etapa de la investigación no vamos a descartar nada", sostuvo Figueroa. "Sí levantamos bandera ante ese hecho, que se tratara de la misma persona. Pero es parte de lo que estamos investigando", agregó.

Aunque las autoridades no han contactado directamente al reguetonero, el inspector Figueroa confirmó que interrogarlo "es parte de las entrevistas que debemos de hacer" como parte del proceso investigativo.

Detalles del tiroteo contra el Choliseo

El tiroteo al Choliseo, reportado a las 2:53 de la madrugada, en la calle Arterial B, movilizó a las fuerzas de seguridad. Según reportó el medio local Wapa, cámaras de seguridad captaron el momento en que siete personas vestidas de negro llegaron al sitio en tres motocicletas.

Los sujetos abrieron fuego contra el famoso recinto de eventos y huyeron rápidamente luego de la ráfaga. Según la evidencia balística en el pavimento había al menos un centenar de casquillos.

El incidente ocurre antes del evento deportivo benéfico "NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025", que se celebrará en el mismo Choliseo. Anuel AA está pautado para participar en el partido de exhibición junto a otras figuras puertorriqueñas del deporte y el entretenimiento, como Wisin, Zuleyka Rivera, Tito Trinidad, Carlos Beltrán, Yadier Molina, Renaldo Balkman, Pamela Rosado, Carlos Arroyo y José "Piculín" Ortiz.