Chihuahua UTMB 2025: Canadiense Víctor Larocque y estadounidense Elena Ormon dominan las 100 millas mexicanas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El canadiense Víctor Larocque se alzó como campeón de la extenuante prueba de 100 millas en la carrera de ultra distancia Chihuahua UTMB 2025, celebrada en la Sierra Tarahumara. Su tiempo final fue de 21 horas, 21 minutos y 19 segundos, asegurando así su pase a la gran final del serial internacional de trail.

La competencia inició el jueves en el pueblo de Batopilas con un fuerte donde destacaron los atletas rarámuris, Mauro Martín Quimare y Reyes Giltro, quienes inicialmente mantuvieron la punta, pero finalmente quedaron en segundo y tercer puesto, respectivamente. Recordemos que los rarámuris son una comunidad indígena conocida por ser corredores de larga distancia.

Según el medio local, El Heraldo de Chihuahua, el canadiense Larocque demostró una gran capacidad de recuperación tras reponerse por una hora cerca de la cima de las lajas al fondo del mirador en las Barrancas del Cobre. Posteriormente, tomó la pista nuevamente para dirigirse hacia el Parque en el Divisadero, donde se consagró ganador.

En la rama femenil, la campeona de la misma distancia fue la estadounidense Elena Ormon, con un tiempo de 24 horas, 21 minutos y 51 segundos. Con el triunfo también aseguró su boleto a la gran final en Montblanc que se realizará el próximo mes en Francia.

Características de la Ruta y Desafío Físico

La ruta de 100 millas, equivalente a 157.4 kilómetros, representó un enorme desafío físico para los competidores, con un total de 7,700 metros de desnivel positivo. Los corredores tuvieron que recorres grandes cañones de la Sierra Madre Occidental, las localidades de Durazno, Guasimas, el Hormiguero y el municipio de Urique, además de Yerbaniz, el Naranjo, las Cruces, el Churo, Guytaibo, San Alonso y Panorámica, antes de llegar a la meta.

La meta se instaló en el Divisadero de Creel, específicamente en el Parque de las Barrancas del Cobre. Los participantes de esta distancia máxima contaron con un límite de tiempo de 42 horas para completar la ruta.

Qué es es la trail running

El Chihuahua by UTMB 2025 es un evento de trail running que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en las espectaculares Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Este ultramaratón forma parte del circuito UTMB World Series, la serie de competencias más importante del trail running a nivel mundial, que promueve valores de juego limpio, solidaridad y protección del medio ambiente.