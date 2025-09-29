Chihuahua by UTMB 2025: 100 corredores rarámuris buscarán su pase a la gran final en Mont Blanc (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Más de cien corredores rarámuris, esos legendarios ultramaratonistas conocidos por su resistencia inigualable y conexión espiritual con la montaña, se preparan para dejar huella en la primera edición del Chihuahua by UTMB 2025.

Esta competencia, que se llevará a cabo en la Sierra Tarahumara del 2 al 4 de octubre, será su gran oportunidad para buscar un lugar en la prestigiosa final del Ultra Trail Mont Blanc en Francia. Entre ellos destacan figuras como Miguel Lara, Reyes Giltro y Pedro Parra, quienes con su talento y tradición aspiran a conquistar uno de los retos más exigentes del trail running mundial.

Estos corredores originarios de la Sierra Tarahumara llevan en la sangre una práctica ancestral de correr largas distancias por terrenos rocosos y accidentados. Para ellos correr no es solo deporte, es un modo de vida, un legado cultural y una expresión espiritual. En el Chihuahua by UTMB competirán en las rutas más extensas y desafiantes que atraviesan su territorio histórico, incluyendo pueblos emblemáticos como Batopilas y Urique.

Entre los rarámuris que buscarán su clasificación para la legendaria carrera Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) en Francia destacan los nombres de Miguel Lara, Reyes Giltro y Pedro Parra. Miguel Lara, reciente campeón de las 100 millas en el Ultramaratón de Caballo Blanco 2025, llega como uno de los corredores a vencer, respaldado por su gran forma y experiencia internacional. Reyes Giltro, reconocido por imponer récords de resistencia en competencias de ultradistancia, y Pedro Parra, otro atleta veterano con destacadas participaciones, también encabezan esta delegación que lleva en alto el nombre de Chihuahua y México en el circuito mundial.

La mística rarámuri y el desafío del Chihuahua by UTMB

La carrera del Chihuahua by UTMB no solo pondrá a prueba la resistencia física de los corredores con rutas que incluyen desniveles positivos de hasta 7,700 metros y distancias que van desde los 20 hasta los 156 kilómetros, sino que representará una vibrante celebración cultural. Los corredores rarámuris son la viva prueba de la conexión profunda entre su pueblo y su entorno natural. Su estilo, marcado por un paso cadencioso y una técnica pulida por siglos en terrenos inhóspitos, los hace únicos en el mundo.

Para estos atletas, competir en casa significa mucho más que llegar primero; es honrar su historia y su identidad. Esta edición inaugural del Chihuahua by UTMB les ofrece la oportunidad de medirse contra corredores élite internacionales en un escenario que conocen a la perfección. Su objetivo es claro: obtener el pase a la gran final en los Alpes del Mont Blanc, Francia, uno de los ultramaratones más prestigiosos del planeta.