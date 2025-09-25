Chihuahua UTMB: Cuándo y dónde se llevará a cabo el circuito (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El evento Chihuahua by UTMB 2025 será uno de los encuentros más esperados del circuito internacional de trail running y está programado para celebrarse del 2 al 4 de octubre de 2025. Esta fecha lo coloca como uno de los primeros encuentros importantes en el calendario de la UTMB World Series para este año, justo después de Puerto Vallarta by UTMB®, también en México. El fin de semana elegido para la competencia promete ser intenso, con diferentes modalidades y distancias agrupadas en tres días, lo que permite a los corredores y a los espectadores disfrutar de una experiencia completa e inolvidable en estas fechas.

Dónde se llevará a cabo: La magia natural de Chihuahua en la Sierra Tarahumara

El escenario seleccionado para esta edición inaugural es la impresionante Sierra Tarahumara, una región famosa por su terreno escarpado y su riqueza cultural en el estado de Chihuahua, México. El circuito atraviesa las Barrancas del Cobre, uno de los sistemas de cañones más grandes y profundos del mundo, reconocido por su belleza natural y retos topográficos únicos que exigen una gran resistencia física y mental de los participantes.

Chihuahua by UTMB utiliza como puntos de salida tres pueblos emblemáticos: Divisadero, Batopilas y Cerocahui. La meta se ubica en Divisadero mientras que la Expo del evento tendrá lugar en Creel, convertido en punto de encuentro para corredores, organizadores y visitantes. La carrera más larga y demandante, llamada Rarámuri, inicia el 2 de octubre desde Batopilas y cubre 154 kilómetros con un desnivel positivo de 7,500 metros, pasando por icónicos lugares como Urique. Otras modalidades incluyen Akáa (59 km), Weriga (94 km) y Komakali (36 km), cada una con diferentes niveles de desafío y recorridos técnicos que muestran la riqueza natural y el ecosistema de la zona.

Esta combinación geográfica y cultural convierte al Chihuahua by UTMB en un evento único que no solo desafía físicamente a los atletas, sino que también promueve el turismo sustentable, la preservación ambiental y la valoración de la cultura indígena Rarámuri, reconocida mundialmente por sus corredores legendarios. La organización garantiza servicios fundamentales como transporte, hospedaje y alimentación para los participantes, incluyendo una fuerte presencia y apoyo a la comunidad Rarámuri para fomentar la participación local.

Con esta apuesta, Chihuahua by UTMB 2025 posiciona a México en el mapa internacional del trail running, ofreciendo a los amantes del deporte y al público en general un espectáculo deportivo de alto nivel en un entorno natural incomparable.