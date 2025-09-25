Revelan la primera sesión fotográfica de Rihanna y A$AP Rocky con su familia

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Rihanna dio a luz a su primera hija junto a A$AP Rocky, el pasado 13 de septiembre. La familia posó para unas fotos oficiales en compañía de su Riot Rose para mostrar a la recién nacida.

La familia de cinco se completó con la llegada de Rocki Irish Mayers, y sus padres no podrían estar más feliz por su nacimiento. En las postales, se evidencia la gran alegría de cada miembro, incluso del más pequeño, sin embargo, en esta sesión fotográfica el gran ausente fue su primogénito RZA.

Rihanna completa su familia de 5

Una serie de imágenes ha conquistado a las redes sociales al ver a Rihanna con pocos días de haber traído al mundo a su bebé con una gran energía y posando con mucho atrevimiento.

Con los niños en brazo el rapero y la cantante mostraron su faceta más privada a todos sus fans. La también empresaria, optó por un look fresco, usando una chaqueta de jean y un leggin completo que deja entrever su silueta.

Por otro lado, el padre terminó por usar un pantalón, camiseta blanca y una chaqueta verde de cuadros, un look casual para la ocasión.

¡Una hermosa niña!

Luego de dos varoncitos, finalmente la cantante concibió a su primera hija. La fotografía publicada muestra a Rihanna con su bebé en brazos, mientras dejaba al descubierto su hermoso rostro.

La pequeña estaba vestía un conjunto rosado con un lazo del mismo color, mientras sus ojos permanecían cerrados y la mirada de su madre posaba sobre ella como señal de un profundo amor.

En otra postal se ve unas manoplas en forma de guante hechas con una fina tela que pertenecen a la recién nacida.