Rihanna se convierte en madre: así es la primera hija de la cantante

Suscríbete a nuestros canales

Rihanna anunció que se convirtió en madre por tercera vez de una hermosa niña. Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante y empresaria compartió la feliz noticia junto a una imagen de la recién nacida y ella.

Fue le pasado 13 de septiembre, cuando nació Rocki Irish Mayers, nombre que se le dio a tercera criatura de Rihanna y A$AP Rocky, siendo la primera niña de la relación. Recordemos que la pareja trajo al mundo a RZA, nacido en 2022, y Riot Rose, nacido en 2023.

La intérprete de “Diamond” decidió hacer oficial el nacimiento casi dos semanas después para conservar la privacidad de ella y su familia.

¡Una hermosa niña!

Luego de dos varoncitos, finalmente la cantante tiene concibió a su primera hija. La fotografía publicada a penas unos minutos muestra a Rihanna con su bebé en brazos, mientras dejaba al descubierto su hermoso rostro.

La pequeña estaba vestía un conjunto rosado con un lazo del mismo color, mientras sus ojos permanecían cerrados y la mirada de su madre posaba sobre ella como señal de un profundo amor.

En otra postal se ve unas manoplas en forma de guante hechas con una fina tela que pertenecen a la recién nacida.