¿Adele actuará en el medio tiempo del Super Bowl 2026? Esto se sabe

La cantante británica Adele, volvió a acaparar titulares con el rumor de que podría encabezar el show de medio tiempo o Halftime Show del Super Bowl 2026, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Según informes de medios estadounidenses, representantes de la artista estarían en conversaciones con la NFL y Roc Nation (la productora de Jay-Z encargada tradicionalmente del espectáculo musical) para sellar un acuerdo.

Este tipo de negociaciones suelen destaparse en estas fechas, cuando faltan apenas meses para anunciar el artista principal que deslumbrará a una audiencia global de decenas de millones.

¿Estará Adele en el Super Bowl 2026?

Hasta el momento, no se ha confirmado si la estrella tendrá participación en el codiciado show, pero, lo intrigante es que este no sería su primer coqueteo con el Super Bowl.

En 2016, reveló públicamente que había recibido una propuesta para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2017, pero la rechazó. Según sus propias palabras: “ese show no es sobre música, no sé bailar ni nada parecido”.

Esa negativa quedó marcada en la industria, pues, muchos creyeron que ese episodio cerraba la puerta para siempre. Pero ahora, con un perfil artístico diferente, con una residencia en Las Vegas y una carrera consolidada en voz y emoción, la artista podría ver con otros ojos la propuesta.

Una explosión de talento

Si la intérprete de "Skyfall" aceptara, es probable que su actuación rompa con la fórmula habitual. En lugar del espectáculo visual y coreográfico en exceso, podría apostar por lo que la define: su voz potente, la emoción de sus baladas y una puesta más íntima y menos saturada.

Algunos medios ya especulan que la propuesta incluiría invitados especiales y momentos colaborativos sorpresivos.

Ese enfoque contrastaría con los shows recientes, donde lo visual, lo épico y la producción gigante han dominado la narrativa del halftime. Una Adele en versión “menos es más” podría destacar como oasis de autenticidad en medio del ruido mediático.

La competencia está fuerte

Pero Adele no estaría sola en la danza por el Halftime Show. Otros nombres que circulan con fuerza son Taylor Swift y Miley Cyrus. La NFL y Roc Nation podrían inclinarse por una estrella con gran conexión mediática y con impacto viral inmediato.

Aunque los rumores arden, los anuncios oficiales suelen llegar entre septiembre y noviembre del año previo al evento. En otras ediciones, las empresas organizadoras hacen públicos los detalles cuando ya todo está cerrado.