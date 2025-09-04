Taylor Swift podría encabezar el show del medio tiempo del Super Bowl 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio de una nueva temporada de la NFL, las expectativas por conocer quien será el artista que encabezará el medio tiempo del Super Bowl está a la orden del día. Sin embargo, el comisionado Roger Goodell, asomó el nombre del artista que podría ser el espectáculo principal.

Será el próximo domingo 8 de febrero de 2026 cuando se celebre la final de la NFL con un show principal que ha captado la atención mundial de aficionados y el público en general. Michael Jackson fue el cantante que revolucionó el Super Bowl, y desde entonces se ha convertido en una tradición.

Su esperado medio tiempo es uno de los momentos televisivos con más audiencias en el mundo que, año tras año se ha ido superando. Solo este 2025, con la presentación del rapero Kendrick Lamar se contabilizó 133.5 millones de espectadores.

¿Taylor Swift como artista del Super Bowl?

Aunque muchos artistas internacionales han encabezado el espectáculo, una en particular no ha recibido la invitación. Se trata de Taylor Swift a quien no descartan como show principal en el Super Bowl 2026.

El comisionado Roger Goodell de la NFL conversó con el programa Today, asegurando que estaría encantando que fuera a intérprete de “Bad Blood”, quien deleite a todos los espectadores.

“Siempre nos encantaría que Taylor se presentara. Es un talento muy especial y, obviamente, sería bienvenida en cualquier momento”, dijo este miércoles. Además, agregó: “No puedo decirles nada al respecto”.

Dentro de la misma conversación Goodell admitió que “es posible” ver a Taylor Swift en el Super Bowl 2026.