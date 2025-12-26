¡Lamentable! Fallece promesa de gimnasia brasileña a los 18 años

Suscríbete a nuestros canales

El deporte brasileño vive horas de tristeza tras el fallecimiento de Isabelle Marciniak, gimnasta rítmica que se había ganado un lugar entre las grandes proyecciones de la disciplina. Con solo 18 años, su muerte ha generado una fuerte conmoción en la comunidad deportiva, que seguía de cerca su crecimiento y su prometedor futuro.

Isabelle luchaba contra un linfoma de Hodgkin, enfermedad que la obligó a alejarse de la alta competencia mucho antes de lo previsto. A pesar de la dureza del diagnóstico, afrontó el proceso con valentía y determinación, cualidades que siempre la caracterizaron tanto dentro como fuera del tapiz. De acuerdo con diferentes reportes, el deceso ocurrió el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba.

Según confirmó la Federación Paranaense de Gimnasia, la atleta decidió poner en pausa su carrera deportiva en 2023, poco después de consagrarse campeona estadual en la modalidad de trío adulto. La decisión respondió a la necesidad de concentrarse plenamente en su tratamiento médico, una batalla que encaró con la misma entrega, disciplina y fortaleza que mostraba en su carrera deportiva.

Fallece gimnasta brasileño a los 18 años

Pese a su joven trayectoria en la mencionada disciplina, la atleta fue un considerada una promesa logrando una reconocimientos importantes como un campeonato juvenil nacional en 2021, logró medallas en las modalidades de cinta y pelota, y en 2023 se consagró campeona con el trío adulto del Club Agir, dejando una huella imborrable en Paraná y en todo Brasil.

Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”, expresó la Federación Paranaense en su comunicado.

Más allá de los títulos, será recordada por su talento, disciplina y pasión por la gimnasia. Su legado seguirá vivo como fuente de inspiración para las nuevas generaciones que sueñan con alcanzar la excelencia dentro y fuera del tapiz.