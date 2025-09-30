Categorías y Fechas del Chihuahua by UTMB 2025: Todo lo que debes saber (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Chihuahua by UTMB 2025 es un evento de trail running que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre en las espectaculares Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Este ultramaratón forma parte del circuito UTMB® World Series, la serie de competencias más importante del trail running a nivel mundial, que promueve valores de juego limpio, solidaridad y protección del medio ambiente. La competencia es también la única vía para clasificar a eventos de mayor rango como el HOKA UTMB® Mont-Blanc y las UTMB® World Series Finals, atrayendo tanto a corredores élite como aficionados de diferentes partes del mundo.

Categorías del Chihuahua by UTMB y sus características

El Chihuahua by UTMB contará con seis categorías que varían en distancia y desnivel acumulado, pensadas para diferentes niveles de reto físico y experiencia en trail running. Las categorías y sus distancias son las siguientes:

Rarámuri – 100 millas (156 km) con 7,700 metros de desnivel positivo. La salida es el 2 de octubre desde Batopilas.

Weriga – 100 km con 4,600 metros de desnivel positivo. Salida el 3 de octubre desde Cerocahui.

Akáa – 50 km con 2,400 metros de desnivel positivo. Salida el 3 de octubre desde el Parque Barrancas.

Komakali – 37 km con 1,600 metros de desnivel positivo. Salida el 4 de octubre desde el Parque Barrancas.

Napurega – 20 km con 800 metros de desnivel positivo. Salida el 4 de octubre desde el Parque Barrancas.

Norawa – 8.5 km con 200 metros de desnivel positivo. Salida el 4 de octubre desde el Parque Barrancas.

Estas categorías reflejan la majestuosidad y el desafío que representa correr en la región, caracterizada por sus desniveles extremos y un entorno natural de bosques, cañones y ríos.

Fechas de salida y ambiente de la competencia

El evento se desarrollará durante tres días consecutivos empezando el 2 de octubre con la carrera más larga, la categoría Rarámuri de 100 millas. El 3 de octubre tomarán la salida las competencias Weriga (100 km) y Akáa (50 km), mientras que el 4 de octubre concluirán las carreras con las categorías Komakali (37 km), Napurega (20 km) y Norawa (8.5 km). Todas las salidas, salvo las dos más largas, serán desde el Parque Barrancas, privilegiando un recorrido dentro del corazón natural de las Barrancas del Cobre.

Este ultramaratón no solo representa un desafío físico sino también una experiencia enriquecedora en la cosmovisión rarámuri, pues muchos atletas compartirán recorrido con corredores nativos que consideran la carrera como un acto espiritual de conexión con la tierra. Además, la competencia resalta como una gran oportunidad turística para conocer y vivir el México profundo, con paisajes y cultura únicas en el mundo.

En suma, el Chihuahua by UTMB 2025 será un evento emblemático que reunirá a cientos de corredores entre el 2 y 4 de octubre, en un entorno natural impresionante, con categorías para todos los niveles y la posibilidad de clasificar a los eventos más importantes del trail running mundial .