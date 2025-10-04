Estos son los partidos más interesantes del balompié europeo este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Las distintas Ligas del viejo continente van tomando forma paulatinamente y a medida que avanzan las fechas, hay cada vez encuentros más emocionantes. En este fin de semana también hay varios enfrentamientos interesantes que repasaremos a continuación.

De los cinco campeonatos ligueros más importantes, hay dos que tendrán par de duelos imperdibles: la Premier League y la Serie A. No obstante, aunque no habrá clásicos, en el resto igualmente habrá duelos directos que son prometedores.

Partidos más interesantes en la Bundesliga este fin de semana:

Borussia Dortmund vs Leipzig 9:30am (sábado)

Frankfurt vs Bayern Munich 12:30am (sábado).

Entre estos cuatro equipos, ninguno sale del top 5 en la tabla de posiciones y es or eso, que todos saldrán al campo con mucha más intensidad de la habitual, para no perder posiciones

Partidos más interesantes en La Liga este fin de semana:

Real Madrid vs Villarreal 3:00pm (sábado)

Sevilla vs Barcelona 10:15pm (domingo).

Real Madrid y Villarreal son segundo y tercero respectivamente. Por su parte, el Sevilla no atraviesa un gran inicio de campaña, pero siempre es un rival fuerte, para el barca.

Partidos más interesantes en la Ligue 1 este fin de semana:

Losc Lille vs PSG 2:45pm.

Único desafío entre equipos que están entre los 10 mejores de Francia.

Partidos más interesantes en la Premier League este fin de semana:

Chelsea vs Liverpool 12:30pm (sábado)

Everton vs Crystal Palace 9:00am (domingo).

El Chelsea - Liverpool siempre es un duelazo por la rivalidad que tienen. Mientras que el choque entre Crystal Palace y Everton luce atractivo por el momento de ambos clubes.

Partidos más interesantes en la Serie A este fin de semana:

Inter vs Cremonese 12:00pm (sábado)

Atalanta vs Como 2:45pm (sábado)

Juventus vs Milan 2:45 (domingo).

Sorpresivamente, la Serie A, en el papel, es la Liga que tendrá los duelos más disputados del fin de semana. Sin embargo, hay 10 duelos en total importantes, que no te puedes perder.