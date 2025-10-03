Luis de La Fuente arremete contra Hansi Flick por Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

Pese a las diversas críticas emitidas públicamente por el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, el seleccionador español, Luis de La Fuente emitió su opinión y dejó muy clara su postura al respecto.

De hecho, este viernes ''La Roja'' hizo oficial su convocatoria y nuevamente Lamine Yamal dijo presente, para disputar la jornada 3 (11 de octubre) y 4 (14 de octubre), de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

¿Qué dijo De La Fuente?

Tras ser consultado sobre el caso de Yamal, el entrenador ibérico explicó: ''No hay ningún conflicto con Hansi Flick, pero me quedé sorprendido con esas manifestaciones suyas, porque él ha sido seleccionador y creía que tenía empatía hacia otros seleccionadores''.

Asimismo, en otra pregunta (citando al propio Flick) fue cuestionado específicamente sobre si la selección de España tendría cuidado sobre la salud de sus jugadores, debido a que el Athletic Bilbao también ha hecho la misma observación sobre el delantero Nico Williams.

''Voy a insistir, Flick ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los seleccionadores'', sentenció el propio De La Fuente explicando su postura.