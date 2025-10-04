MLB

La MLB sacó cómo van a ser los horarios de las Series Divisionales

La nueva etapa de estos playoffs comenzará hoy con todos los clasificados en acción 

Por

Meridiano

Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 12:49 am
La MLB sacó cómo van a ser los horarios de las Series Divisionales
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Ya está la "mesa servida", para vivir unas Series Divisionales que sin duda alguna, si algo tendrán seguro, serán emociones por doquier y la Major League Baseball ya dio a conocer cómo se efectuará la primera parte de los distintos cruces.

NOTAS RELACIONADAS

La primera jornada de esta nueva fase de postemporada se llevará a cabo este sábado, 4 de octubre y tanto los conjuntos de la Americana, como de la Nacional deben medirse en esta fecha.

No obstante, a partir del domingo se alternarán los días por circuito,hasta el martes, teniendo primero los choques de la Americana

Jornada para este sábado (juego 1):

- Cachorros de Chicago vs Cerveceros de Milwaukee 2:08pm

Yankees de Nueva York vs Azulejos de Toronto 4:08pm

- Dodgers de Los Angeles vs Phillies de Philadelphia 6:38pm

- Tigres de Detroit vs Marineros de Seattle 8:38pm.

Juegos para el domingo (Liga Americana, juego 2):

- Yankees de Nueva York vs Azulejos de Toronto 4:08pm

- Tigres de Detroit vs Marineros de Seattle 8:08pm.

Juegos para el lunes (Liga Nacional, juego 2):

- Dodgers de Los Angeles vs Phillies de Philadelphia 6:08pm

- Cachorros de Chicago vs Cerveceros de Milwaukee 9:08pm.

Juegos para el martes (Liga Americana, juego 3):

- Marineros de Seattle vs Tigres de Detroit 4:08pm 

- Azulejos de Toronto vs Yankees de Nueva York 8:08pm.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Junior Guerra Magallanes
Sabado 04 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB