La MLB sacó cómo van a ser los horarios de las Series Divisionales

Ya está la "mesa servida", para vivir unas Series Divisionales que sin duda alguna, si algo tendrán seguro, serán emociones por doquier y la Major League Baseball ya dio a conocer cómo se efectuará la primera parte de los distintos cruces.
NOTAS RELACIONADAS
La primera jornada de esta nueva fase de postemporada se llevará a cabo este sábado, 4 de octubre y tanto los conjuntos de la Americana, como de la Nacional deben medirse en esta fecha.
No obstante, a partir del domingo se alternarán los días por circuito,hasta el martes, teniendo primero los choques de la Americana.
Jornada para este sábado (juego 1):
- Cachorros de Chicago vs Cerveceros de Milwaukee 2:08pm
Yankees de Nueva York vs Azulejos de Toronto 4:08pm
- Dodgers de Los Angeles vs Phillies de Philadelphia 6:38pm
- Tigres de Detroit vs Marineros de Seattle 8:38pm.
Juegos para el domingo (Liga Americana, juego 2):
- Yankees de Nueva York vs Azulejos de Toronto 4:08pm
- Tigres de Detroit vs Marineros de Seattle 8:08pm.
Juegos para el lunes (Liga Nacional, juego 2):
- Dodgers de Los Angeles vs Phillies de Philadelphia 6:08pm
- Cachorros de Chicago vs Cerveceros de Milwaukee 9:08pm.
Juegos para el martes (Liga Americana, juego 3):
- Marineros de Seattle vs Tigres de Detroit 4:08pm
- Azulejos de Toronto vs Yankees de Nueva York 8:08pm.