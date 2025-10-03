La NFL está de luto por la muerte de Arthur Jones ¿Cuáles fueron sus números?

Suscríbete a nuestros canales

Arthur Jones, liniero defensivo que fue campeón en el Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, falleció a los 39 años de edad. La información la dio a conocer la franquicia a través de sus redes sociales este viernes 3 de octubre.

"Nos entristece profundamente saber del repentino fallecimiento de Arthur Jones. La presencia de Arthur fue un regalo para todos los que lo rodeaban”, lamentó Eric DeCosta, gerente general de los Ravens.

Por su parte, los Indianápolis Colts publicaron la siguiente nota de condolencia: "Nos entristece saber del fallecimiento del ex tackle defensivo de nuestro equipo Arthur Jones. Acompañamos en sus pensamientos a su familia, amigos y excompañeros".

¿Cuáles fueron los números de Arthur Jones?

A lo largo de sus siete temporadas en la NFL, Jones estuvo con tres equipos: Baltimore Ravens, Indianápolis Colts y Washington Redskins (hoy Commanders). Liniero jugó un total de 64 partidos, acumuló 173 tackleadas y 10 capturas de quarterback, también forzó dos balones sueltos.

Originario de Rochester, Nueva York, Jones fue seleccionado en la quinta ronda del Draft de 2010 por los Baltimore Ravens, procedente de Syracuse. Jones pasó las primeras cuatro temporadas de su carrera en la NFL con los Ravens,

En esta ciudad jugó en 46 partidos, acumuló 120 tacleadas, 8.5 capturas, 13 tacleadas para pérdida de yardas y 22 golpes al mariscal de campo en Baltimore. Además logró el anillo de campeón del Super Bowl XLVII.

Luego pasó a los Colts en 2014 hasta 2016, participó en 17 partidos (11 como titular). Acumuló 53 tacleadas, 1.5 capturas y cuatro tacleadas para pérdida de yardas. También participó en los tres partidos de playoffs de los Colts en 2014, con 11 tacleadas y un golpe al quarterback.

Terminó su carrera con los Washington Redskins (hoy Commanders) en el año 2017 donde solo jugó un partido, ya que se dislocó el hombro y se perdió la temporada. Al terminar la campaña anunció su retiro como jugador de la NFL.