NFL: México vuelve al calendario sin equipos confirmados

Suscríbete a nuestros canales

La última vez que México vibró con la NFL fue en 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca. Desde entonces, el calendario internacional quedó en pausa. Ahora, Roger Goodell confirma el regreso en 2026, sin revelar rivales.

El anuncio se dio en Londres, durante la conferencia Leaders in Sport. El comisionado de la NFL aseguró que el Azteca volverá a recibir fútbol americano profesional, en lo que será el sexto partido oficial en territorio mexicano desde 2005. La sede está clara, los equipos aún no.

México sigue siendo plaza estratégica para la liga, tanto por afición como por mercado. El regreso en 2026 no solo reactiva el vínculo: también abre la puerta a nuevas narrativas más internacional que nunca. El partido aún no tiene protagonistas, pero el estadio Azteca volverá a engalanarse.

La NFL en suelo mexicano

Desde 2005, México ha sido sede de cinco partidos oficiales de la NFL, todos en el Estadio Azteca. La historia comenzó con Cardinals vs 49ers y se consolidó con duelos de alto perfil como Patriots vs Raiders y Chiefs vs Chargers, siempre bajo el marco de Monday Night Football.

El último encuentro fue en 2022, cuando San Francisco aplastó a Arizona 38-10. Cada juego ha reforzado el vínculo entre la liga y la afición mexicana, convirtiendo al Azteca en plaza internacional clave. El regreso en 2026 no será casualidad: es parte de una narrativa que ya tiene memoria propia.

Últimos 5 juegos de la NFL en el Estadio Azteca en México