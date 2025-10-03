Modelo y diputado queda expuesto por video íntimo con un hombre ¡Escándalo!

Suscríbete a nuestros canales

El modelo y Diputado Electo del Circuito 3 de Santiago, República Dominicana, Bray Vargas, se encuentra en una fuerte polémica en redes sociales, tras haber sido expuesto por un hombre, que según le estaba ofreciendo un servicio sexual en la ciudad de Nueva York.

Explotó polémica en redes

En redes corre el video de un hombre identificado como Sebastián Asencio Araujo, quien estaba en una habitación con Vargas, discutiendo por la mala compensación económica de solo 120 dólares, que le estaba ofreciendo por el supuesto servicio.

"Yo te estoy dando un servicio, el servicio que tú me estás pidiendo. ¿Por qué yo estoy aquí? Yo te conocí por una aplicación, yo vine aquí para que tú me pagues", dijo el hombre molesto.

En un momento del clip ambos estaban alterados, incluso el político le indicaba al “trabajador”, que llamaría a seguridad por la actitud que estaba teniendo.

"Tú me estás grabando, loco, tú me tiraste una foto ahora mismo", manifestaba el congresista, quien representó al país caribeño en el Míster Supranacional 2024, siento top 10 y rey continental.

Detalles de la situación

En otro video el hombre de piel morena, acusa al modelo y miembro del partido de la Liberación Dominicana, de haberlo amenazado por grabarlo sin autorización.

“El me dijo que yo no sabía con quién me estaba metiendo y que me cuidara. Esa misma noche fui a la policía, para expresar que cualquier cosa que me pasara, Bray es el único responsable”, ha escrito.

Dicha publicación fue eliminada horas más tarde.

En este sentido, el hombre ha posteado una conversación que tuvo con Vargas a través de Grindr concretando el encuentro en el hotel de Nueva York.

Hasta el momento el joven no se ha pronunciado por el escándalo.