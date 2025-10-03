MLB: Tigres de Detroit rugen fuerte en octubre tras cierre inesperado

Suscríbete a nuestros canales

Tigres de Detroit tuvo de toda durante esta temporada 2025 de Grandes Ligas. Un comienzo soñado, una racha poderosa, altibajos y un cierre de campaña digno de una tragedia griega. Sin embargo, al entrar en la postemporada empezaron a verse como un equipo contendiente.

Detroit es el primer equipo que perdió sus últimas 5 series de temporada regular y ganó su serie de postemporada. Venció a Guardianes de Cleveland con contundencia: fuertes ofensivamente y seguridad con su rotación. Esa combinación los llevó a la Serie Divisional 2025.

Tigres perdió series desde el 12 al 28 de septiembre: Marlins, Guardianes x2, Bravos y Medias Rojas los llevó a una situación límite; donde cada victoria contaba, pero no la alcanzaban. A pesar de eso, en Serie de Comodín, vencieron a Cleveland tras perder dos series con ellos.

¿Hasta dónde pueden llegar los Tigres de Detroit en octubre?

Tigres de Detroit tiene dos puntos fuertes durante esta postemporada. La primera es su gran arsenal ofensivo, son productivos y mantienen el ritmo desde el primer al último turno. Si son competitivos ofensivamente pueden pelear contra cualquier lugar por la Serie Mundial 2025.

El otro punto fuerte, es el actual Cy Young Tarik Skubal. Un lanzador dominante que puede liderar al equipo a la victoria. El resto de la rotación y el relevo son competitivos sin dar muchas garantías. Si hay producción ofensiva sostenida, pueden ser un equipo complicado de vencer.

Calendario Serie Divisional: Tigres de Detroit vs Marineros de Seattle