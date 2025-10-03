Dayanara Torres por poco expone sus pechos tras un percance con su vestuario

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Universo 1993, Dayanara Torres sufrió un pequeño percance en el programa de espectáculo “El Gordo y La Flaca”, cuando segundos antes de estar en vivo su vestuario se vio afectado.

Torres está de invitada especial en el programa de Univisión, en el cual ha destacado por sus ocurrencias y personalidad. Sin embargo, cuando faltaban solo 1 minuto para estar al aire el amarre de su vestido se desató.

Dayana Torres por poco muestra sus pechos, pero con ayuda del equipo de producción lograron resolver a tiempo y llevar a cabo el programa con éxito. El incidente quedó captado en cámara y no dudaron en difundirlo en redes sociales.

Humor ante las adversidades

Pese al inconveniente con el vestuario de la presentadora puertorriqueña, el equipo se lo tomó con humor, incluso, grabaron un material cargado de risas que evidenciaba el buen ambiente laboral en el espacio televisivo.

“¡1 MINUTO PARA IR EN VIVO! Esto fue lo que pasó con el vestido de Dayanara ¡Que no se diga que no trabajamos en equipo!”, se lee en la descripción.

El vídeo causó gracia en los internautas quienes no tardaron en comentar, pero también alabaron la figura de Dayanara Torres, quien a sus 50 años se conserva bien.