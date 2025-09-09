Dayanara Torres presumió el cuerpazo que tiene a los 50 años

Suscríbete a nuestros canales

La actriz, bailarina y Miss Universo 1993 Dayanara Torres, vive grandes momentos en su vida personal y profesional. En los últimos días se le ha visto trabajando en las dos cadenas latinas más importantes de Estados Unidos, Telemundo y Univisión.

El cuerpazo

Sin embargo, hoy su nombre es tendencia no por su innegable talento, sino por el cuerpazo que se gasta a sus 50 años. La belleza de piel blanca, ojos azules y cabellos negros, ha posteado en redes un vídeo con un sensual traje de baño en color negro luciendo sensacional.

En un spa realizándose un tratamiento, se dejó ver la boricua presumiendo que le gusta cuidarse a cada momento para lucir radiante frente a las cámaras.

También se sometió hace ya tiempo a un corte de cabello con flequillo, un estilo fresco y juvenil que lleva con orgullo en el show "El Gordo y la Flaca".

Disfrutando

La belleza estuvo en la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, en donde un jean y camisa corta, hizo su labor de destacar esa figura sensacional que tiene y que saca con entrenamientos fuertes como sentadillas, buena alimentación y agua.

“Con disciplina y la guía de mi entrenador. Mi cuerpo y mi mente están cambiando para bien. Voy camino a mi mejor versión”, ha escrito.