Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres admite haber “negado” a sus padres

El joven modelo de 22 años, Ryan Muñíz, hijo del salsero Marc Anthony y la exMiss Universo, Dayanara Torres, abrió su corazón en una reciente entrevista para hablar de su infancia, nuevos proyectos y demás planes.

En una conversación exclusiva con la revista puertorriqueña Magacín, contó que, durante su niñez ocultaba quiénes eran sus padres y así probar la fidelidad de las personas que se le acercaban, sin saber la influencia familiar que escondía.

Ryan ocultaba a Marc Anthony y Dayanara Torres

El estadounidense reveló que, no hablaba de que su padre era una súperestrella y afirmaba que, trabajaba en Best Buy, así como tampoco mencionaba que su Torres fue una reina de belleza.

¿El motivo? Nada menos que separar quiénes lo querían por su talento de quienes, simplemente, lo buscaban por su famoso apellido: “Cuando era niño yo solía decir que mi papá trabajaba en Best Buy porque no quería que supieran la verdad”.

Muñíz resaltó que, pretendía que sus amistades fueran sinceras. “Era una forma de saber qué personas eran genuinas en mi vida y cuáles simplemente querían aprovecharse”, añadió Ryan, probando que incluso los hijos de celebridades tienen formas de protegerse del mundo.

Desde Los Ángeles comentó que no ha vivido dramas serios por su origen, aunque admitió que de vez en cuando alguien lo reconoce y lo detiene para tomarse una foto. Porque, por más que quieras escaparte del legado de tus padres, a veces el apellido te alcanza.

Próximos pasos de Ryan Muñíz

En cuanto al futuro, Ryan dejó claro que no quiere ser recordado solo como “el hijo de…” y, habló de la incomodidad que le causa ser conocido solo por eso. “Un poco, sí. No quiero ser conocido solo como ‘el hijo de…’. Quiero tener mi propio nombre”, dijo.

En este sentido, el modelo ratificó su ambición y la urgencia de tallar su propio camino. Aunque brilla frente a la cámara como modelo, también tiene en mente lanzarse a la música, o incluso diseñar ropa. “Quiero ser alguien que puede hacer de todo”, comentó.

Su vínculo con sus raíces puertorriqueñas también fue protagonista, pues, reveló que, conocer la Isla del Encanto y abrazar su cultura ha sido esencial para reclamar su identidad personal, más allá del apellido famoso.

Por su parte, Dayanara Torres, orgullosa, no ha escondido su admiración. Durante su aparición reciente en “Hoy Día” (Telemundo), compartió con el público lo emocionada que está al verlo florecer en el modelaje.