Dayanara Torres se conmueve hasta las lágrimas por hablar de la discriminación que sufrió

Quien diría que una exreina de belleza y ganadora del Miss Universo 1993 sufrió de bullying y discriminación. Este fue el caso de Dayanara Torres quien recordó una de las etapas más difíciles de su vida antes de ser querida por el público.

Esta semana en Hoy Día, la puertorriqueña está como conductora invitada en el matino de Telemundo acompañando a Carlos Calderón, Chiky Bombom; fue justo allí en donde decidió exponer su vivencia.

Dayanara explicó que siempre ha contado con pocos amigos. Además, en su juventud, antes de su sala a la fama como reina de belleza sufrió de bullying en high school por su apariencia física y por no aparentar grandes cosas.

“Yo no tenía amigas, o sea tenía una amiga en una escuela y una amiga de otra escuela que conocía y eso era todo porque no la pasé muy bien en high school, me hacían mucho bullying. Aparte de que mis dientes y mi pelo todo era rizo, tenía que usar la cosa esa, el bozal, y se reían de mí porque venía del campo, porque el carro que me llevaba a la escuela no era un carro caro como todos los demás”, rememoró sin poder evitar emocionarse hasta las lágrimas.

Un cambio de vida

De acuerdo al relato de Dayana Torres se estaba preparando para ingresar al Miss Puerto no le comentó a nadie sobre sus planes, ya que asegura que “no tenía tantas amigas, así como para expresarles esas cosas tan bonitas y no quería que me hicieran como mala vibra o algo así”.

Fue justo cuando se coronó como la más bella de la isla que las personas comenzaron a notar su cambio. “por eso le cambiaron el pelo, por eso se lo pintaron de negro, por eso le quitaron los braces porque estaba compitiendo”, eran los comentarios que recibía, según la boricua.

Como reflexión, recordó como aquella “niña de campo” logró salir adelante y lograr todos sus propósitos hasta convertirse en la Dayanara Torres que es hoy día.