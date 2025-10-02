Reina de belleza revela padecer de enfermedad autoinmune crónica

Suscríbete a nuestros canales

En un momento de sinceridad con sus seguidores, la Miss Universe Cuba, Lina Luaces, habló sobre el padecimiento que la orilló a llevar una dieta balanceada y libre de excesos para mejorar su salud.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuesta una usuaria sin rodeos le cuestionó de manera directa: “¿Qué enfermedad autoinmune dijiste que tienes? Tengo curiosidad porque creo que puedo tener psoriasis”.

Con mucha sinceridad la hija de Lili Estefan confirmó que padece psoriasis y compartió los detalles de su proceso para sanar. “¡Psoriasis! Pero la sané mayormente de forma natural y holística. Eliminé alimentos inflamatorios (gluten, lácteos, azúcar, alcohol, etc.) y los síntomas desaparecieron", comentó.

Así, Lina compartió cómo ha aprendido a manejar una enfermedad que, aunque no tiene cura, puede controlarse con hábitos saludables y tratamientos específicos.

Enfermedad autoinmune crónica

La psoriasis con información recolectada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), es una enfermedad autoinmune crónica de la piel que acelera el ciclo de crecimiento de las células cutáneas.

Este padecimiento se detecta por su apariencia característica, aunque puede confundirse con otros padecimientos como el eczema; para ello existen varios tratamientos, sin embargo, no se cura pero se controla.

Lina Luaces rumbo al Miss Universo

La carrera por la corona está a nada de comenzar, en noviembre las candidatas oficiales del Miss Universo llegan a Tailandia para celebrar una edición más del certamen de belleza.

Lina Luaces en representación de Cuba tiene la tarea de alzar la voz por la isla. Su madre, la presentadora de “El Gordo y La Flaca” en declaraciones recientes afirmó que la reina de belleza es la cara de todas las niñas que crecieron en el exilio.