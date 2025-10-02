Los Angeles Dodgers logran marca nunca antes vista en Postemporada MLB

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Dodgers no tuvieron piedad en la Serie de Comodín de la Liga Nacional, tras vencer en dos compromisos a Cincinnati Reds. Los actuales campeones de las Grandes Ligas mostraron una contundencia notable en el diamante y consolidaron su nombre como candidatos a la corona en 2025.

Todo salió a la perfección para los pupilos de Dave Roberts. Aunque arrancaron abajo en el marcador en el segundo duelo, el bate de Mookie Betts y el venezolano Miguel Rojas fueron los responsables para poner arriba a los angelinos y lograr su pase a la Serie Divisional, donde se estarán enfrentando a Phillies de Philadelphia.

Además de la extraordinaria producción que vimos en el madero de Betts, Shohei Ohtani y Teoscar Hernández, el pitcheo es determinante en la clasificación de los vigente monarcas de Las Mayores, teniendo como protagonistas a Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto como abridores de ambos juegos.

Dodgers sacuden la Postemporada con marca sin precedentes

Precisamente, ambos lanzadores lograron más de 20 outs, permitieron menos de cinco hits, poncharon a más de nueve bateadores y se apuntaron la victoria en sus respectivas aperturas. Este nivel de dominio no solo fue clave para sellar la serie, sino que además marcó un hito sin precedentes en la historia de la postemporada de las Grandes Ligas, de acuerdo con OptaSTATS.

Snell tuvo una presentación en el Juego 1 de siete innings completos, cuatro hits, dos carreras, un boleto y nueve ponches propinados, mientras que, el japonés también se lució con una labor de 6.2 entradas, cuatro imparables, par de rayitas, dos boletos y nueve abanicados para apuntarse el triunfo y el boleto de los Dodgers a la siguiente fase de la Postemporada MLB.