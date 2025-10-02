Erika Buenfil posa por primera vez sin ropa a sus 61 años ¡Mira la foto!

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana, Erika Buenfil, dejó sin aliento al público y a sus seguidores al posar por primera vez desnuda, mostrando sin filtros su cuerpo al natural.

A sus 61 años, la estrella eligió confiar en el lente del fotógrafo Uriel Santana, para su proyecto artístico “Las Formas del Alma”, una obra que coincide con los 25 años de carrera del fotógrafo que ha desnudado las almas de muchos artistas.

Erika Buenfil se libera

Buenfil confesó que, para llegar a ese momento debió dejar de pensar tanto en el qué dirán: “No pensé porque si pienso no lo hago”. En este sentido, aceptó posar “sin nada que la cubriera” aunque el fotógrafo le permitió conservar sus pulseras y pestañas postizas.

Ella misma reconoció que hace años algo así no lo habría hecho. “Jamás. Creo que también ya Nicolás (su hijo) está en edad de entender y el mundo cambió, se abrieron muchas cosas nuevas”, declaró la actriz.

Erika dijo que uno de los retos fue liberarse de cadenas mentales de lo “chapado a la antigua”. “Me he brincado varios escalones, me quito un poco lo chapada a la antigua… vida solo es una”, afirmó al describir su proceso de reinvención.

"Las Formas del Alma"

La sesión forma parte de la obra artística de Uriel Santana, quien con este trabajo cierra su celebración. Erika interviene como musa y protagonista junto a otras figuras como Grettel Valdez y Aracely Arámbula de una serie que trasciende la estética para conversar sobre el cuerpo, la edad, el alma y la libertad.

Ese contexto artístico permite que la imagen deje de ser solo provocadora, para entenderla como una manifestación de madurez, de expresión estética y del poder de hacer lo que uno siente sin pedir permiso.