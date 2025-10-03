¡Es hoy! Tommy Jo a defender su invicto rumbo a la Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

En el opening day en Keeneland, tendrá dentro de su cartelera en la jornada del viernes tres pruebas de grado de mayor rango en este circuito. Entre ellas el Darley Alcibiades S. (G1) valorada en 650 mil dólares que se correrá en distancia de 1.700 metros. Esta prueba que forma parte de las clasificatorias tendrá una nómina de seis hembras de dos años en la que destaca la selectiva Tommy Jo, que buscará sus primeros puntos rumbo a las Oaks.

Tommy Jo irá contra cinco rivales en Keeneland

La invicta ganadora de Grado 1, Tommy Jo, dará su próximo gran paso este viernes 3 de octubre en Keeneland, donde será puesta a prueba en dos curvas por primera vez en el Alcibiades Stakes (G1) de $650,000 sobre 1.700 metros. Prueba que otorgará 10-5-3-2 y 1 punto a las cinco primeras del marcador, rumbo a la Kentucky Oaks (G1).

La Alcibíades también es una posible plataforma para el Campeonato Mundial de la Breeders' Cup como clasificatoria de la Breeders' Cup Challenge Series: ¡Gana y estás dentro! para la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1). El Campeonato Mundial se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre en Del Mar.

Tommy Jo es una potra criada por el Spendthrift Farm, hija de Into Mischief, su semental estrella, y la segunda cría por Pioneer of the Nile de Mother Mother, que ha ganado varios premios de Grado 1. La potranca, que fue entrenada por Todd Pletcher, hizo su debut en el hipódromo de Saratoga el 26 de julio y ganó con una ventaja de tres cuerpos. Más tarde, ganó el Spinaway Stakes (G1) con un triunfo impresionante de 6 1/2 cuerpos.

Tommy Jo será montada por John Velazquez, quien estaba a bordo en su victoria debut. Cinco rivales se enfrentarán a Tommy Jo en el Alcibiades, incluido Percy's Bar, que fue segundo en el Spinaway.