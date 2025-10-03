¡El match de la semana! Thorpedo Anna vs Nitrogen en el Spinster

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo el hipódromo de Keeneland, captará toda la atención con la disputa del Judmonte Spinister S. (G1) con una bolsa de $650.000 en distancia de 1.800 metros en pista de arena, cuando la potra Nitrogen enfrente por vez primera a las maduras entre ellas al Caballo del Año 2024, Thorpedo Anna.

El Spinister S. (G1) prometer ser el match de la semana

Thorpedo Anna, propiedad de Hill 'n' Dale Equine Holdings, Magdalena Racing, Mark Edwards y Judy Hicks, Caballo del Año 2024, es la primera de las cinco competidoras que participarán en la 70.ª edición del Juddmonte Spinster (G1) con un premio de $650,000 para potras y yeguas; esta se llevará a cabo el domingo.

Nitrogen, de DJ Stable y ganadora del Alabama (G1) presentado por Keeneland Sales, que tiene 3 años, es una de las competidoras que se medirá con Thorpedo Anna.

The Spinister S. (G1) que llega a su edición 70 es una de las tres propuestas selectivas que propone dentro de una cartelera de 10 carrera el domingo el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky. Además, se correrá la 35.ª edición del Castle & Key Bourbon (G2) de $400,000 que atrajo a 12 participantes, encabezados por Final Score de Repole Stable, ganador del With Anticipation (G3) en Saratoga.

Mientras se correrá la octava edición del Indian Summer Stakes de $300,000, que atrajo a nueve participantes, encabezados por Obliteration de Leland Ackerley Racing, ganador de carreras de grado en tierra y subcampeón del Kentucky Downs Juvenile Sprint Stakes en su debut en hierba.