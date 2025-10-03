Conductora y actriz latina fue encontrada sin vida en su casa: Tenía tan solo 21 años

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes 3 octubre se ha confirmado el fallecimiento de la actriz y conductora, Jenifer Rivas a los 21 años. Según información recogida en diversos medios, la joven fue hallada en el interior de su residenciada ubicada en Distrito Central de Honduras.

Dura noticia

La también creadora de contenido, tenía una bonita comunidad en Instagram de 17 mil seguidores, con quienes compartía imágenes y videos de belleza. Además, era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en la carrera de periodismo.

“Con profundo dolor, desde ‘El Showsero TV’ y todo el equipo de ‘El Eventazo: Pickle War’ lamentamos la irreparable pérdida de nuestra querida participante Jenifer Rivas, del equipo Los del Barrio”, dice un mensaje.

¿De qué falleció?

La noticia ha tomado fuerza en los medios, despertando muchas opiniones sobre la partida repentina de la guapa joven, quien según familiares perdió la vida luego de presentar un fuerte ataque de epilepsia en su hogar.

Afirmaron que Rivas desde hace mucho tiempo había estado recibiendo tratamiento por la enfermedad, que se intensificó horas antes de su fallecimiento, por según haber ingerido bebidas alcohólicas.

En su última publicación de Instagram, seguidores han escrito múltiples mensajes de despedida y dolor por su partida tan repentina, teniendo una carrera que apenas comenzaba en los medios de comunicación del país centroamericano.

“Gracias por esa última visita a mi país, que en paz descanse”, “Descansa en paz”, “Descansa en paz hermosa princesa que Dios le de fuerzas a tus seres queridos”, son algunas de las opiniones en redes.