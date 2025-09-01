Justin Verlander se une a este club de leyendas tras una salida notable (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Justin Verlander pese haber tenido una campaña 2025 díficil, sigue demostrando que es uno de los lanzadores más grandes del beisbol de Grandes Ligas. El derecho tuvo una notable apertura el pasado domingo con los Gigantes de San Francisco y entró en la historia, junto a históricos que han pasado por este deporte.

El lanzador de 42 años ha consolidado una carrera realmente memorable en el mejor beisbol del mundo y sus números lo hacen situarse entre los mejores de todos los tiempos. Además, apertura tras apertura, demuestra que la edad es un número y sigue dejando números de Salón de la Fama.

El pasado domingo ante Orioles de Baltimore, el veterano lanzador lanzó cinco sólidos innings, donde permitió tres hits, sin carreras, donde dio cuatro boletos y 10 ponches.

Justin Verlander se codea entre los grandes

Según un reporte de Sarah Langs, 42 años y 192 días, Verlander sigue demostrando que el tiempo no ha hecho mella en su calidad. El veterano abridor alcanzó la decena de ponches en un mismo juego, convirtiéndose en el lanzador de mayor edad en lograrlo desde Randy Johnson, quien lo consiguió en 2008 con 44 años y 347 días. Su actuación no solo refleja vigencia, sino también la capacidad de mantener un nivel de élite más allá de las cuatro décadas, algo reservado a muy pocos en la historia de las Grandes Ligas.

De hecho, en las últimas 125 temporadas, solo tres nombres figuran junto al de Verlander en este selecto grupo: Roger Clemens, Nolan Ryan y Gaylord Perry. Todos ellos forman parte de la élite histórica del béisbol y representan el estándar de longevidad y excelencia en el montículo. Con esta marca, Verlander no solo se une a ese círculo exclusivo, sino que refuerza su legado como uno de los brazos más duraderos y dominantes que ha visto el juego.

Tras este nuevo récord, Justin Verlander tiene en 2025 efectividad de 4.29, con récord de 3-10 en 24 juegos, además, tiene 1.43 de WHIP y 114 ponches.