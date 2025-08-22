Nueva oportunidad para venezolanos: Consulado de España implementará plataforma para solicitar nacionalidad

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de España en Caracas ha anunciado que en los próximos días pondrá en marcha una nueva herramienta telemática diseñada para facilitar la solicitud de citas previas. Esta plataforma estará destinada específicamente a la presentación de solicitudes de nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática (LMD).

Según un comunicado publicado en su cuenta de X, el Consulado tiene como finalidad mejorar el acceso a las citas dentro del período de vigencia de la ley, garantizando así una gestión más ágil y eficiente para los solicitantes. Esta medida busca aliviar la carga que enfrentan los venezolanos interesados en obtener la nacionalidad española.

Problemas actuales con la reserva de citas

El Consulado ha destacado que, en la actualidad, al intentar reservar una cita a través de la plataforma existente, muchos usuarios se encuentran con el mensaje "Calendario cerrado", lo que indica que no hay citas disponibles en ese momento. Para mitigar esta situación, el Consulado ha informado que el calendario se actualiza cada mañana y que pueden surgir cancelaciones, por lo que se recomienda a los interesados consultar la disponibilidad con regularidad.

Otras opciones disponibles

Además de la nueva herramienta, el Consulado ha recordado que es posible presentar solicitudes en algunos "Consulados Honorarios". Esta opción amplía las alternativas para aquellos que desean iniciar el trámite de nacionalidad, brindando mayor flexibilidad y accesibilidad.

Finalmente, el Consulado ha hecho un llamado a los venezolanos a estar atentos a los canales oficiales para conocer la fecha exacta de lanzamiento de la nueva plataforma. Asimismo, se proporcionarán instrucciones detalladas para realizar la solicitud de cita previa de manera exitosa, asegurando que todos los interesados puedan acceder a este importante proceso.