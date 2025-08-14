Consulado de España en La Habana anuncia nuevo envío de pasaportes para estas provincias

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de España en La Habana anunció un nuevo envío de pasaportes para ciudadanos españoles residentes en distintas provincias de Cuba, la medida incluye solicitudes realizadas entre el 2 de octubre de 2024 y el 18 de julio de 2025, en el marco de la entrega de nacionalidades antes del cierre de la Ley de Nietos (Ley de Memoria Democrática, LMD).

Se debe destacar que a partir del 18 de agosto de 2025, los pasaportes dejarán de entregarse en la sede principal de La Habana y deberán retirarse exclusivamente en los Viceconsulados Honorarios correspondientes.

Los residentes en Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey, Ciego de Ávila y Las Tunas podrán recoger sus pasaportes en los Viceconsulados Honorarios de Santa Clara y Camagüey a partir del 27 de agosto de 2025.

Por su parte, los ciudadanos de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma y Holguín deberán acudir al Viceconsulado Honorario de Santiago de Cuba los días 27 y 28 de agosto, en horario de 10:00 a 17:00 horas. Aquellos que no puedan asistir en estas fechas podrán retirar sus documentos en Camagüey a partir del 1 de septiembre de 2025.

Se aconseja a los ciudadanos respetar las fechas y lugares de entrega y llevar toda la documentación requerida. Para información adicional, los interesados pueden consultar los canales oficiales del Consulado de España en La Habana y los Viceconsulados Honorarios, garantizando así datos confiables y actualizados sobre la entrega de pasaportes.