Boricua José Berríos a la lista de lesionados por primera vez en su carrera (+Detalles)

El derecho puertorriqueño de los Azulejos de Toronto, José Berríos, está atrapado en una temporada de desafortunados. Este jueves, uno más se sumó a la listas: fue colocado por primera vez en su carrera en la lista de lesionados.

Así lo anunció el dirigente de la novena canadiense, John Schneider, a Keegan Matheson, de MLB.com. Esto ocurre un día después de que Berríos hiciera su primera aparición como relevista desde 2017, poniendo fin a una notable racha de aperturas consecutivas.

Siempre hay una primera vez

Según Schneider, el derecho lidia con una inflamación en el codo derecho, algo con lo que ha estado lidiando durante un tiempo. Será reemplazado por Paxton Schultz. “Veremos qué dice la resonancia magnética, pero probablemente esté relacionado de alguna manera con el repertorio”, dijo.

José Berríos es uno de los brazos más consistentes en las Mayores. En seis de sus 10 temporadas, registró 32 aperturas y una efectividad cercana a 3.75 cada temporada.

La última vez que el derecho puertorriqueño estuvo en la lista de lesionados fue en las ligas menores en 2014 con los Twins de Minnesota. “Es algo incómodo porque es la primera vez (…) Solo quiere entender qué está pasando. Ha sido una segunda mitad extraña para él (…) Es incómodo porque ha sido muy consistente”, indicó Schneider.

José Berríos atraviesa por un pacto de siete años y $131 millones con Toronto, donde fue cambiado en 2021. Este año, el derecho boricua registró marca de nueve ganados y cinco derrotas, con efectividad de 4.17 y un WHIP de 1.30.