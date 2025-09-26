Vea todo lo que logra Francisco Lindor al unirse al club de los 30/30 (+datos)

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Lindor es sinónimo de liderazgo dentro de los Mets de Nueva York y eso no solamente se debe a una cuestión de actitud, sino también a su aptitud dentro del terreno del juego, siendo una prueba de ello lo logrado en esta jornada, tras unirse al club de los jugadores con 30 o más cuadrangulares y 30 o más estafadas en esta campaña.

La novena de los Mets de Nueva York está superando parcialmente a los Cachorros de Chicago con pizarra de 6-1, en un duelo donde el puertoriqueño sacó a relucir su poder.

Francisco Lindor se vuela la barda y logra el 30/30:

Cuando los "Metropolitanos" estaban arriba 2-0 en la tercera entrada, Lindor se paró a la derecha ante el japonés Shota Imanaga y aprovechó la cuenta favorable, para exhibir su fuerza.

Imanaga le vino con un envío pegado a 91 millas por horas, el cual Lindor supo aprovechar, para elevarlo hacia su banda y superar la cerca, para ampliar la ventaja de su equipo 3-0. Además, este fue el vuelacercas número 30 de "Mr. Smile" en el presente torneo, quien ya tenía 31 bases robadas, para unirse a varios clubes.

Los logros de Francisco Lindor con su regsitro 30/30:

- El Boricua se unió a Juan Soto, siendo el segundo jugador de los Mets en esta zafra con un 30/30.

- Igualmente él (Lindor) y Soto son apenas la tercera dupla de todos los tiempos que consigue esa estadística de 30/30 en una campaña, segunda justamente de los Mets. Los primeros fueron Dante Bichette y Ellis Burks con los Rockies de Colorado en 1996 y los segundos Howard Johnson y Darryl Strawberry en 1987 con la misma organización de los Mets.

- Con su segunda temporada de 30/30, Lindor se unió a Bobby Wiit Jr., como los únicos campocortos con múltiples zafras logrando ese registro.

- Los únicos jugadores activos con dos o más campeonatos con 30/30, son: Francisco Lindor, José Ramírez, Bobby Witt Jr. y Ronald Acuña Jr.