MLB: Garrett Crochet se juega tres coronas en su última apertura del 2025

Garrett Crochet es el as de rotación de Medias Rojas de Boston y una de las incorporaciones top del 2025. El zurdo se juega en su última apertura de la temporada tres coronas importantes: su candidatura al Cy Young, la clasificación de Red Sox y su mejor año en Grandes Ligas.

Crochet tiene una de las más importantes salidas de su carrera contra Azulejos de Toronto. El zurdo intentará vencer a su rival para consolidarse como un candidato ideal para el Cy Young de Liga Americana; pero además, para sumar un paso más a la clasificación de Boston a la postemporada.

No solo está en juego un premio individual y los playoffs. También lo está el legado que el zurdo puede empezar a escribir durante este final de campaña 2025. Su nivel es fuerte y generalmente la ofensiva lo apoya, por lo que la apertura contra Azulejos tiene posibilidades de victoria.

Garrett Crochet vs Azulejos de Toronto en 2025

Garrett Crochet enfrentó a Azulejos de Toronto en un momento difícil de la temporada para Red Sox. De hecho, en aquel momento era un equipo de .500. Hoy en día, la situación es distinta, está más consolidado y hay una identidad clara para lograr las victorias.

La narrativa para este enfrentamientos es diferente, al igual que el contexto. Toronto está clasificado, pero busca la división y Boston se juega la vida. Crochet no solo busca cerrar el año en lo más alto, también demostrar dominio ante Azulejos y la posibilidad de coronarse.

Números de Garrett Crochet vs Toronto de por vida

2025 fue un año productivo para Crochet contra Azulejos, los enfrentó en dos ocasiones y solo recibió 3 carreras limpias. Lo que habla de un dominio más que interesante contra su rival de turno.

Números de Crochet vs Azulejos:

- 5 juegos, 3 aperturas, 3-1, 1.31 efectividad, 20.2 entradas, 11 hits, 3 carreras limpias, 2 jonrones, 8 boletos, 18 ponches, 0.91 WHIP