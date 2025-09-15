MLB: Garrett Crochet hace historia con su estelar actuación ante Yankees

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Medias Rojas de Boston evitó la barrida en el último compromiso de la serie del fin de semana ante los Yankees de Nueva York. Una de las claves para su necesaria victoria ante su máximo rival el domingo 14 de septiembre fue la actuación estelar de su lanzador, Garrett Crochet.

El pelotero de 26 años se ha convertido en uno de los cambios más efectivos y de mayor impacto para la organización en los últimos años. No solo es el líder de la rotación abridora, sino que es considerado por varios expertos como uno de los mejores abridores en la actualidad y serio candidato para ganar el Premio Cy Young 2025 por la Liga Americana.

Su capacidad para dominar a los bateadores rivales con una combinación de velocidad y control le permitió convertirse rápidamente en uno de los brazos dominantes y temidos por los bateadores rivales que se encuentran en la caja de bateo.

Garrett Crochet hace historia vs. Yankees

Con una actuación estelar de seis innings lanzados, cinco hits, tres carreras permitidas, un boleto y 12 ponches, ante el conjunto neoyorquino el domingo por la noche, dejó en claro que tiene todo en sus manos para escribir un legado con este uniforme.

Con esta cantidad de abanicados alcanzó los 228 en 2025 y la cifra lo coloca en un lugar de privilegio dentro de la historia moderna de la franquicia. Para dimensionar su logro, basta recordar que Chris Sale, en 2017, firmó 308 ponches, la segunda mayor cantidad en una temporada en toda la historia de la organización. Más atrás, en 1998, Pedro Martínez impresionó con 251 ponches en lo que sería el inicio de una era brillante en Fenway Park.

Finalmente, con esta primera temporada de presentación, Garrett Crochet ya forma parte de la historia de los Boston Red Sox y, de mantener este nivel sobre el montículo, no cabe duda de que será de los brazos más importantes de la organización que marquen una nueva era en el mejor béisbol del mundo.