Juegos para hoy en la MLB: 15 de septiembre de 2025

Restan solo días de la ronda regular y la temporada 2025 de Grandes Ligas está vibrante, donde muchos equipos siguen en busca de conseguir victorias que los ubiquen en puestos de Playoffs. Este lunes 15 de septiembre comienza una nueva semana de acción, que seguro será sumamente brillante.

Al finalizar este mes conoceremos todos los clasificados a la "Tierra Prometida" y comenzará el camino rumbo a la Serie Mundial. El pasado domingo se vivió una jornada sumamente interesante, donde se jugaron 15 encuentros, es decir, las 30 organizaciones del mejor beisbol del mundo vieron acción.

Juegos para hoy 15 de septiembre

Cachorros de Chicago Vs. Piratas de Pittsburgh (5:40 de la tarde) Bravos de Atlanta Vs Nacionales de Washington (5:45 de la tarde) Azulejos de Toronto Vs. Rays de Tampa Bay (6:35 de la tarde) Orioles de Baltimore Vs. Medias Blancas de Chicago (6:40 de la tarde) Yankees de Nueva York Vs. Mellizos de Minnesota (6:40 de la tarde) Rojos de Cincinnati Vs. Cardenales de San Luis (6:45 de la tarde) Rangers de Texas Vs. Astros de Houston (7:10 de la noche) Gigantes de San Francisco Vs. Diamondbacks de Arizona (8:40 de la noche) Phillies de Philadelphia Vs. Dodgers de Los Ángeles (9:10 de la noche)

Hasta ahora, Cerveceros de Milwaukee y Phillies de Philadelphia son los equipos que ya aseguraron su clasificación a los Playoffs 2025 de la MLB.