Milwaukee, el primero en anotarse en los Playoffs en Grandes Ligas (+Detalles)

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este sábado a los Cardenales de San Luis y se convirtieron en el primer equipo en inscribir su nombre en los Playoffs. Apenas unas horas antes, lograron su victoria número 90 de la temporada.

Los lupulosos ostentan el mejor récord de Grandes Ligas: dos juegos por encima de sus más cercanos perseguidores, los Filis de Filadelfia; cinco por encima de los Azulejos de Toronto; y seis de los Tigres de Detroit.

Al menos el comodín

Según las Grandes Ligas, la derrota de los Mets de Nueva York le asegura al menos un comodín de la Liga Nacional para los Cerveceros.

Este es la séptima vez que en las últimas ocho campañas que los Cerveceros se han clasificado para los playoffs, aunque no han ganado una serie de postemporada desde 2018. Habían cumplido un total de dos apariciones en postemporada desde 1983 hasta 2017.

Los Cerveceros de Milwaukee buscará su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Nacional, así como el primer puesto general en los playoffs.

El mejor final de temporada regular de Milwaukee fue 96-66 en 2011. Los Cerveceros han hecho sólo una aparición en la Serie Mundial, cuando estaban en la Liga Americana y perdieron ante San Luis en siete juegos en 1982.