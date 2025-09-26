El fútbol se rinde a los pies de Busquets tras anunciar su retiro

Suscríbete a nuestros canales

Una leyenda dice adiós a la roja. Sergio Busquets confirmo su retiro del fútbol a los 37 años de edad, dando por culminada una trayectoria exitosa de 18 temporadas, el español se despedirá al final la presente campaña en la MLS. El mediocentro catalán, que ya reúne una estadía de tres cursos en el fútbol estadounidense, colgará las botas entre octubre y diciembre, hasta dónde llegue el Inter Miami en los Playoffs.

Ante su retiro, diferentes jugadores y ex jugadores del fútbol ha dedicado un mensaje a Busquets. Así como lo han hecho las cuentas oficiales de las competiciones más importantes.

Sergio Ramos

Sergio Ramos, con quien protagonizó muchos clásicos cuando militaban en el Barcelona y Real Madrid. Ambos también fueron completos de equipo en la selección española, donde pudieron levantar juntos la Eurocopa en 2012 y el Mundial en 2010. El actual defensa del Monterrey al enterarse de su retiro, ha dedicado un mensaje a Busquets en sus redes sociales.

"Busi, eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser un tío normal. Rival la mayoría de veces, compañero otras muchas, siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad, y por tu forma de ser humilde y auténtica. El fútbol pierde a uno de los mediocentros más brillantes con los que he jugado, pero te vas con el reconocimiento y la gratitud de todos los que hemos convivido contigo y de todos los que aman este deporte. Gracias por ser un gran jugador, un gran compañero y un gran amigo. Te deseo lo mejor para tu nueva etapa. Besos grandes, brother", publicó Ramos en sus redes sociales.

Deulofeu “Eres un genio, LEYENDA"

Gerard Deulofeu, dedicó un mensaje a Busquets, tras haber compartido muchas temporadas juntos.

"Busi, que placer haber podido compartir momentos contigo. Eres un genio, LEYENDA con mayúsculas. Gracias por todo lo que le has dado a este deporte", ha publicado el catalán.

Inter Miami, su actual equipo

Sergio actualmente viste la camiseta del Inter de Miami, donde ha jugado las últimas tres temporadas, y el club también también ha tenido reacción a la retirada de Busquets.

"El tiempo pasa, pero tu calidad es eterna. A seguir disfrutando de tu clase hasta el final de temporada, Busi", ha sido el mensaje del club de Florida.

Barça "El club de tu vida"

Literalmente, el Barcelona el club de su vida, ha dedicado un mensaje al futbolista que fue su pieza desde las categorías formativas y hasta la temporada 2022-2023(15 temporadas en Primera). Busquets lo gano todo con el Barça: 32 títulos entre 2008 y 2023, incluyendo 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes.

"El club de tu vida. Leyenda de nuestro club. ¡Gracias por tu fútbol, Sergio!", ha publicado el Barça en sus redes sociales.

Sergi Roberto

Sergi Roberto y Busquets militaron durante 13 temporadas vistiendo la camiseta del Barça, consiguiendo 20 títulos juntos. El ahora futbolista del Como publicó en su Instagram "Gracias por todo, eres el mejor"

D.T Eder Sarabia

"Hoy me voy a pasar todo el día viendo vídeosde Sergio Busquets. EL MEJOR. Gracias, Busi. El fútbol te recordará para siempre", ha publicado el actual técnico del Elche en su cuenta de X.

Andrés Iniesta: "¡Que bien la pasamos!"

"Qué privilegio compartir contigo todos estos años, hermano. ¡Cómo he disfrutado a tu lado! ¡Qué bien lo pasamos! Eres uno de los más grandes de la historia del fútbol, sin duda alguna. Has tenido una manera de jugar única, que quedará para siempre en nuestra memoria. Te deseo todo lo mejor en lo que viene a partir de ahora", ha sido la dedicatoria de Iniesta en su Instagram.

Selección española "El fútbol no será lo mismo sin ti"

"El fútbol no será lo mismo sin ti. Campeón del mundo, de Europa, guía y metrónomo de la Selección durante años. Fuiste, eres y serás una inspiración para todos dentro y fuera del campo. Mucha suerte en tu nueva etapa, Busi", fue el mensaje en la cuenta oficial de la selección española en su cuenta oficial de X.

LaLiga

LaLiga EA Sports ha publicado varios tweets en su cuenta de X tras conocerse que Busquets se retira.

UEFA “Adiós a una leyenda"

La UEFA dice adiós al centrocampista de Sabadell en su cuenta de la Eurocopa (@UEFAEURO) con el mensaje: "Diciendo adiós a una leyenda".



Álvaro Morata

"Uno de los mejores futbolistas españoles de toda la historia. Juegas y jugabas a otro deporte, Busi. Gracias por todo, te deseo lo mejor junto a tu maravillosa familia", ha publicado el delantero del Como en su Instagram.



Xabi Alonso

Xabi Alonso, habló de Busquets en la rueda de prensa previa al derbi madrileño de este sábado por la retirada de Busquets. "Quiero felicitarle por toda la carrera que ha tenido. Busi ha sido un gran compañero, disfrutamos mucho jugando juntos en la Selección. Como compañero en el campo, a mí no me confundió en ningún momento. Es de los jugadores que sustenta un equipo. Es un jugador muy colectivo, generoso, inteligente en la toma de decisiones, en saberse anticipar a lo qué va a pasar. No era el más rápido, pero era uno de los más rápidos de cabeza. Siempre tomaba las decisiones correctas, y por eso ha tenido la carrera tan brillantísima que ha tenido. Todos los compañeros hablamos con mucho cariño sobre él. Que disfrute los partidos que le quedan y enhorabuena por una brillante carrera", ha asegurado el entrenador del Real Madrid.