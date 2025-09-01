Así se despidió Yangel Herrera del Girona (+Mensaje)

Suscríbete a nuestros canales

Yangel Herrera de manera oficial fue presentado como jugador de la Real Sociedad, cerrando su etapa en el Girona, equipo al que arribó en el 2022. El venezolano se marcha de este equipo siendo un referente y a sus 27 años buscará consolidarse en uno de los equipos más tradicionales del fútbol español.

El mediocampista de la Selección de Venezuela con su llegada a la Real Sociedad vestirá su quinto uniforme en España, tras tener pasado con Huesca, Granada, Espanyol y Girona.

A través de sus redes sociales, Herrera se despidió y le dedicó emotivas palabras al equipo de Girona, esto tras vivir grandes momentos en esa institución, con las que jugó 87 encuentros entre 2022 y 2025.

"Las despedidas son tristes y más de un lugar donde he sido muy feliz. Hoy me toca cerrar una etapa super especial en mi vida. Después de 3 años en este club que se ha convertido en mi casa. He tenido la suerte de compartir momentos históricos, vivir alegrías inolvidables y también superar momentos difíciles junto a personas de una calidad humana increíble, siempre juntos desde las victorias y objetivos históricos más increíbles hasta los días en los que hubo que sacar fuerza del alma, en cada uno de ellos crecí como persona y como profesional. A Michel y su cuerpo técnico, a cada uno de mis compañeros, utileros, analistas, staff médico por como cuidaron de mí en todo momento, directiva, afición y a cada persona del club que día a día dan lo mejor para el crecimiento del @gironafc. GRACIAS DE TODO CORAZÓN. Me voy con la cabeza en alto, el corazón lleno y la certeza de que este club siempre será parte de mi vida. Gracias por todo Girona y su gente", escribió en su cuenta Instagram.

En su etapa en Girona, Yangel Herrera jugó 87 desafíos, donde anotó 11 goles y repartió cinco asistencias. En la temporada 2023-2024, el criollo fue clave en la histórica siendo parte clave de la histórica clasificación de este club para la UEFA Champions League.