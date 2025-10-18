Shohei Ohtani hace historia: una noche sin precedentes rumbo a la Serie Mundial 2025

Suscríbete a nuestros canales

Ohtani y su noche histórica en Los Ángeles

Shohei Ohtani brilló como nunca en una noche que quedará grabada en los libros del béisbol. El viernes, los Dodgers de Los Ángeles sellaron su pase a la Serie Mundial 2025 al barrer a los Cerveceros de Milwaukee, y el protagonista absoluto fue Ohtani.

El estelar japonés lanzó 6.0 entradas en blanco, ponchó a 10 bateadores y conectó tres cuadrangulares, algo jamás visto en la postemporada de las Grandes Ligas.

“Nosotros somos como los Chicago Bulls y él es nuestro Michael Jordan”, dijo Mookie Betts al finalizar el juego.

La comparación no es exagerada. Así como Jordan marcó un antes y un después en el baloncesto, Ohtani está redefiniendo el béisbol moderno.

Ohtani, un as estelar desde la lomita

El cuarto juego de la Serie de Campeonato era mucho más que un compromiso para Ohtani: era su cita con la historia.

Desde el montículo del Dodger Stadium, desplegó un recital de pitcheo. Sus rectas superaron las 100 millas por hora, combinadas con lanzamientos quebrados que dejaron sin respuesta a los bateadores rivales.

En sus 6.0 entradas, permitió solo dos imparables, otorgó tres bases por bolas y no permitió carreras. “Se apoyó un poco en su cutter, luego aprovechó su split, y pudo hacer lo que quiso una vez que lo consiguió”, analizó Mark Prior, coach de pitcheo de los Dodgers.

El despertar ofensivo: tres jonrones para la historia

Antes de este juego, Ohtani había tenido una postemporada discreta, con un promedio de .158, dos jonrones y seis impulsadas en nueve encuentros.

Pero todo cambió esa noche. Ohtani despertó con el bate y regaló un espectáculo sin precedentes:

Primer turno: cazó un slider adentro y la sacó a 446 pies , con una velocidad de salida de 116.5 mph .

Tercer turno: conectó el batazo más largo de la postemporada, 469 pies , que salió del estadio.

Cuarto turno: volvió a enviar la pelota a las gradas, esta vez a 427 pies, sellando una noche épica.

“Esta fue probablemente la mejor actuación de todos los tiempos”, afirmó el mánager Dave Roberts.

Una actuación que quedará en los libros de historia

Ningún jugador había logrado una combinación tan dominante: seis entradas en blanco, diez ponches y tres jonrones en un mismo juego.

Lo de Shohei Ohtani fue historia pura, una actuación que eleva su leyenda y reafirma su estatus como el jugador más completo del béisbol actual.