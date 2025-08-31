Shakira cumple el sueño de Belinda: así fue su show juntas en México

Suscríbete a nuestros canales

En una noche de emociones, Shakira coronó su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México con una sorpresa que dejó a todos sin aliento: invitó a Belinda para interpretar juntas su balada icónica “Día de enero”.

La mexicana apareció deslumbrante, luciendo un pantalón blanco con plumas y un top plateado, mientras que, la ex de Piqué brillaba con un enterizo de pedrería.

Shakira cumple el sueño de Belinda

Hace pocas semanas, en una carta enviada al camerino, la colombiana expresó: “Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, ¡espero hacerte sentir como la reina que eres!”.

La complicidad entre ambas fue palpable desde el primer acorde, desatando una oleada de aplausos. Belinda, visiblemente emocionada, se arrodilló en el escenario y alzó la voz.

“Te amo. Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble. Esto es algo que, de verdad, nunca voy a olvidar”, expresó la de "Luz sin gravedad". Por su parte, 'Shaki' respondió con un abrazo cálido que fue celebrado por un público en pie.

En su cuenta de Instagram, horas antes de aparecer en tarima, Belinda aceptó que, lo que estaba por vivir era un sueño para ella: “Demasiado emocionada con lo que estoy a punto de vivir!!! un sueño hecho realidad para mí pero todavía no lo puedo decir”.

La magia del momento queda enmarcada por el regreso de “Día de enero” a los escenarios, casi veinte años después de su lanzamiento en 2006 como parte del álbum “Fijación Oral Vol. 1”.

Un dúo explosivo

La amistad entre ambas estrellas de la industria nació con una chispa de admiración mutua que se hizo evidente en múltiples encuentros públicos y gestos sinceros.

En octubre de 2024, Belinda se sumó a una exclusiva "house party" organizada por la multipremiada colombiana para celebrar el lanzamiento de su tema "Soltera" junto a otras figuras femeninas destacadas como Danna Paola, Anita y Greeicy.

La admiración de la ex de Nodal hacia Shakira también ha sido pública y constante; en entrevistas, ha destacado la importancia de Shakira como pionera del empoderamiento femenino en la música latina, manifestando su apoyo incondicional a su legado.