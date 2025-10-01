Cierra el gobierno federal de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno federal de los Estados Unidos cerró oficialmente por primera vez desde 2019, después de que el Congreso de este país no lograra un acuerdo de financiación antes de la medianoche.

Cientos de miles de empleados federales están suspendidos o trabajando sin sueldo, incluyendo personal de agencias como la EPA, el HUD y el Departamento de Educación. Los parques nacionales están prácticamente cerrados y sin servicios para visitantes. Los nuevos préstamos federales para pequeñas empresas y compradores de vivienda están suspendidos, y las audiencias en los tribunales de inmigración se han retrasado.

Trump aún no reacciona

Por su parte, el presidente Donald Trump aún no ha reaccionado desde el inicio oficial del cierre, pero en un decreto firmado el martes, declaró: “Lo último que queremos es cerrarlo, pero los cierres pueden traer muchos beneficios. Podemos deshacernos de muchas cosas que no queríamos, y serían cosas demócratas, pero ellos quieren fronteras abiertas. Quieren que los hombres participen en deportes femeninos”.

Guerra de culpables

En medio del inicio del cierre del Gobierno federal, Republicanos y demócratas respondieron culpándose mutuamente por lo sucedido, causando un poco de confusión entre los ciudadanos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reaccionó a través de su cuenta en X: “Los demócratas han votado oficialmente a favor de cerrar el Gobierno. Resultados: Las madres y los niños ahora pierden la nutrición del WIC. Los veteranos pierden la atención médica y los programas de prevención del suicidio. La FEMA tiene déficit durante la temporada de huracanes. Los soldados y los agentes de la TSA no reciben su salario. La única pregunta ahora es: ¿Cuánto tiempo permitirá Chuck Schumer que este sufrimiento continúe, por sus propios motivos egoístas?”.

Los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer están culpando directamente al presidente Donald Trump y a los republicanos.

“Después de meses de hacer la vida más difícil y más cara, Donald Trump y los republicanos ahora han cerrado el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”, dijeron ambos opositores en una declaración conjunta.