Estados Unidos: Revelan la nueva región con más redadas y controles migratorios del ICE

Las recomendaciones de las autoridades buscan minimizar los riesgos de deportación.

Por Jessica Molero Gómez
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 08:31 am
redadas ice
Foto: Cortesía
La ciudad de Anaheim, en California, se ha convertido en un punto crítico de redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y es que, los residentes han sido alertados sobre un aumento en la presencia de agentes federales en calles y comercios, generando preocupación en la comunidad inmigrante e hispana de la región.

Los operativos han sido reportados en zonas estratégicas y de alto tránsito. Entre los casos más comentados destacan la intersección de Gilbert Street con Lincoln Avenue y un Home Depot en Brookhurst Street, donde varios trabajadores fueron detenidos, dichas acciones se realizan generalmente sin previo aviso, lo que aumenta la incertidumbre entre vecinos y empleados.

El ayuntamiento de Anaheim ha aclarado que no respalda la manera en que se implementan estas redadas, aunque no posee autoridad para detener a los agentes federales. La ciudad se unió a una demanda federal junto con otros municipios para cuestionar las tácticas de ICE tras la entrada en vigor de una orden de restricción temporal el pasado 6 de junio.

Recomendaciones para familiares de detenidos

Para quienes tengan familiares detenidos durante las redadas, las autoridades de Anaheim sugieren:

  • Contactar inmediatamente a un abogado especializado en inmigración.
  • Tener a la mano la información personal del detenido, como nombre completo, fecha de nacimiento y número de registro migratorio.
  • Evitar entregar documentos que revelen su lugar de nacimiento.
  • Comunicarse con representantes del Congreso para solicitar apoyo.
  • Alegar temor a regresar al país de origen si existe riesgo, para obtener una audiencia ante un juez.

Viernes 22 de Agosto de 2025
